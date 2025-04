Balesetveszély

Kényszerítette a menetrend szerinti buszt a megállásra, hogy leüvöltse a sofőr fejét

Újabb példája annak, milyen fontos szerepet töltenek be a fedélzeti kamerák a közúti közlekedés biztonságában: április 4-én egy menetrend szerint közlekedő busz sofőrje volt kénytelen megállni, miután egy Suzuki vezetője előzést követően váratlanul a jármű elé vágott, majd hirtelen fékezésekkel veszélyeztette a közel 60 utas biztonságát – köztük álló utasokat, babakocsit és gyermekeket is szállított a busz.



Az incidens Egerben, a Baktai úton történt. A Salgótarjánból érkező busz épp jobbra kanyarodott a Kisasszony útról, amikor a sofőr erős fékcsikorgást hallott, és észlelte, hogy egy Suzuki kis híján az autóbusz oldalának ütközik. A sofőr elmondása szerint a személyautónak „elsőbbségadás kötelező” táblája volt, ennek ellenére az autós előzött, majd indulatosan kérdőre vonta a buszvezetőt – nem csak szavakkal, hanem manőverekkel is.



Miután a személyautó a busz elé vágott és megállásra kényszerítette, a sofőr kiszállt, és fenyegető hangnemben kiabált, szabályszegéssel vádolva a buszvezetőt. Az utóbbi azonban higgadt maradt, és jelezte: a jármű fedélzeti kamerája mindent rögzített, így az eset dokumentálva van. A felvételeket és a panaszt a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak küldte el e-mailben.



A hasonló esetek rámutatnak arra, hogy a digitális fedélzeti rendszerek – kamerák, GPS-alapú rögzítők – egyre fontosabb szerepet játszanak a közlekedési incidensek objektív dokumentálásában és a felelősség megállapításában. Az autóbuszok üzemeltetői körében egyre gyakoribb a többkamerás rendszer telepítése, amely nemcsak az utasbiztonságot növeli, hanem bizonyítékként is szolgálhat vitás helyzetekben vagy jogi eljárások során.



Ez már a második alkalom, hogy ugyanez a buszsofőr hasonló szituációban találta magát: március elején egy BMW vezetője „büntetőfékezett” előtte, az ügyben hivatalos eljárás is indult. Az ismétlődő esetek felvetik a kérdést: vajon elegendő hangsúlyt kap-e a közlekedési morál és szabályismeret kérdése a gépjárművezető-képzésben?



Szerencsére az áprilisi eset során személyi sérülés nem történt, de az incidens során a busz több álló utast, kisgyermekeket és babakocsit is szállított, így a helyzet tragédiába is torkollhatott volna.