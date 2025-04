Erőszak

Foghúzás helyett rendőrségi ügy: dulakodás tört ki egy Pest vármegyei rendelőben

Különös incidens történt április elején egy Pest vármegyei fogorvosi rendelőben, ahol egy 66 éves páciens és az orvos között tettlegességig fajult a vita – állítja az érintett beteg. Az ügyben jelenleg rendőrségi vizsgálat zajlik, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanúja miatt.



A nyugdíjas buszsofőr, Ferenc foghúzásra érkezett április 3-án a rendelőbe. Elmondása szerint komoly fájdalmai voltak, ám az időpont egyeztetésével kapcsolatban nézeteltérés alakult ki. A páciens szerint bár volt előzetes időpontja, ezt nem tudta igazolni egy nyomtatott dokumentummal, amit az asszisztens és az orvos is hiányolt.



A férfi úgy nyilatkozott, hogy a helyzet hamar elfajult: az orvos ingerült lett, ő pedig egyre feszültebbnek érezte a légkört. Ferenc elmondása alapján szóváltás után az orvos rendőrt akart hívni, mondván, agresszív beteg tartózkodik a rendelőben. A férfi szerint ezt követően fizikai bántalmazás történt, melynek során bordatörést és arci sérüléseket szenvedett. Állítása szerint az orvos lefogta, ütötte, és végül egy fojtófogás következtében eszméletét is vesztette.



A konfliktust a helyszínre érkező betegszállítók, majd rendőrök zárták le. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: büntetőeljárás van folyamatban, azonban az ügy jelenlegi szakaszában további részleteket nem közöltek. A Blikk megkeresésére a rendelő orvosa nem kívánt nyilatkozni, de jelezte, hogy az eljárás lezárultát követően nyitott lesz a sajtó érdeklődésére.



Az eset kapcsán felmerülnek kérdések az egészségügyi intézményekben dolgozók és a betegek közötti kommunikációs és konfliktuskezelési protokollokkal kapcsolatban is. A rendőrségi vizsgálat lezárultáig azonban egyik fél állításait sem lehet megerősíteni vagy cáfolni.