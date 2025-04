Erőszak

Úgy megverte a kollégiumi nevelőtanár a diákot, hogy mentőt hívtak a fiatalhoz

Mentőt kellett hívni egy diákhoz a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Abaújszántón, miután a helyi mezőgazdasági szakképző iskola kollégiumában tettlegességig fajult egy fegyelmezési ügy. A szülők állítása szerint a kollégiumi nevelőtanár bántalmazta a 16 éves fiút, aki előzőleg borotvahabbal kente be a tanár szobájának kilincsét. A pedagógus reakciója túlzottan erőszakosnak bizonyult – a vád szerint a tanár a fiúra térdelt és többször megütötte őt.



Az esetet követően a fiatalt orvosi ellátásra szorult, ezért mentőt hívtak. A történtek nagy lelki megterhelést jelentettek a diák számára – édesanyja szerint a fiú azóta alvászavarral küzd és önmagát hibáztatja az eset miatt. A család szerint az iskola vezetése és néhány osztálytárs is a diákot tette felelőssé, emiatt igazgatói figyelmeztetést is kapott.



Az érintett édesanya elmondása szerint az osztályfőnök gyámhatósági eljárással is fenyegette őket, amit nehezen értelmez. A történtekkel kapcsolatban az RTL megkereste az iskolát és a fenntartó agrárminisztériumot is – utóbbitól érkezett válasz. A minisztérium megerősítette, hogy a tanár diákot bántalmazott, amiről több tanuló is beszámolt. Az iskola azonnal értesítette a mentőket és a rendőrséget, belső vizsgálatot indított, valamint új biztonsági protokollt vezetett be. A pedagógust az eset után azonnali hatállyal elbocsátották.



A rendőrség hivatalos eljárást indított közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás gyanúja miatt, a diák családja pedig polgári peres eljárásra készül a tanár ellen.



Jelenleg nem ismert, hogy hivatalosan bármely iskolai szereplő hibáztatja-e a diákot, ugyanakkor a család érzelmi megélései és a helyi közösség reakciói is vizsgálatra érdemesek.