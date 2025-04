Bukta

Nem tartóztatta le a bíróság a csepeli kábítószerlabor kapcsán őrizetbe vett gyanúsítottakat

A Budai Központi Kerületi Bíróság múlt pénteken és szombaton megtartott ülésein nem jogerős döntéseivel elutasította annak a három gyanúsított férfinak a letartóztatását, akikkel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények elkövetése miatt indult nyomozás - közölte a Fővárosi Törvényszék.



A nyomozóhatóság múlt héten tartott "drograzziát" egy a Csepel Művek területén lévő kft. laborjában, ahol három férfit különböző kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg, majd az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat is.



A törvényszék közleményében fontosnak tartotta kiemelni, hogy az említett kft. vegyi anyagok gyártásával foglalkozó cég, ezért különböző vegyi anyagok ott, valamint a gyanúsítás szerinti raktárban is napi rutin szerint megtalálhatóak.



A gyanúsítottakkal közölt kábítószer készítésének elősegítése bűntettének széles körű nyomozási bírói gyakorlata nem ismert, ugyanakkor ebben az esetben is – mint bármely más bűncselekmény esetében – azt kellett vizsgálnia a bíróságnak, hogy a közölt gyanúsítás lefedi-e az adott bűncselekmény törvényi tényállását - hangsúlyozták.



A törvényszék azt közölte, hogy ennek a bűncselekménynek a törvényi tényállása szerint a cselekmény megállapításához a "kábítószer termesztésének vagy előállításának céljából kell az ahhoz szükséges anyagot, berendezést vagy felszerelést készíteni, megszerezni, az ország területére behozni, onnan kivinni, azon átszállítani, avagy átadni".



E bűncselekmény esetén tehát azt kell bizonyítani, hogy az egyébként nem illegális anyagok beszerzésére és tárolására azért került sor, hogy azok segítségével a gyanúsítottak kábítószernek minősülő anyagot állítsanak elő - tették hozzá.



Ebben az ügyben a terheltekkel közölt gyanúsítás a nyomozás jelenlegi szakaszában megállapítható történeti tényállás alapján azonban még következtethető formában sem tartalmaz még utalást sem az ilyen célzatra - tudatták.



A végzések nem véglegesek, azokkal szemben az ügyészség fellebbezést jelentett be - áll a Fővárosi Törvényszék közleményében.



A csepeli kábítószerfogásról Horváth László, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán múlt pénteken számolt be.



Jeney Áron rendőr dandártábornok múlt szombati tájékoztatása szerint a rendőrség a NAV-tól kapta a jelzést és a nyomozás során jutottak el ahhoz a 70 éves budapesti férfihez, aki a csomagokat megrendelte, illetve rajta keresztül egy másik, 72 éves Pest vármegyei férfihez is és ők ketten a gyanú szerint kábítószert akartak előállítani. Múlt kedden mindkettőjüket őrizetbe vették.

A rendőrök szintén azonosítottak, gyanúsítottként kihallgattak és őrizetbe vettek egy 48 éves budapesti férfit, aki a feltételezések szerint "a csoport vegyésze volt".