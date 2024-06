Közlekedés

A dunai közlekedés és fürdőzés veszélyeire figyelmeztet a rendőrség

A dunai közlekedés és fürdőzés veszélyeire, a szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) keddi sajtótájékoztatóján.



Az eseményen a BRFK együttműködési megállapodást írt alá a nemrégiben megalakult Dél-Pesti Vízi Polgárőr Egyesülettel.



Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány fontosnak nevezte a polgárőrök munkáját, amellyel hozzájárulnak a közbiztonság fenntartásához a fővárosban is.



Úgy fogalmazott, nemcsak a szárazföldön, de a vízi közlekedésben is szükség van szoros együttműködésre. Megjegyezte, hogy a témának szomorú apropót ad a verőcei tragikus hajóbaleset.



Lévai-Hangyássy László, az egyesület elnöke arról beszélt, hogy a szervezetet a segíteni vágyás szándéka hívta életre.



Prohászka Richárd, a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának vezetője a dunai fürdőzés és a kedvtelési célú hajózás, vízi közlekedés veszélyeire hívta fel a figyelmet. A Duna jó kikapcsolódási lehetőségeket kínál, ugyanakkor veszélyeket is rejt - emelte ki.



Elmondta, hogy a Dunán csak a kijelölt helyeken megengedett a fürdés, az éjszakai fürdőzés mindenhol tilos. A 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelettel fürdőzhetnek a folyóban - ismertette. Hozzátette, a Duna nem alkalmas arra, hogy a gyermekek ott tanuljanak meg úszni.



Az emberi erővel hajtott vízi járművek használata kapcsán Prohászka Richárd arra figyelmeztetett, hogy azokhoz szükséges az úszni tudás, a szabályok és az adott folyószakasz ismerete is, és 14 év alatti gyermek nem vezethet ilyen járművet.



Felkészületlenül senki se menjen ki a vízre! - kérte.



Hangsúlyozta azt is, hogy az evezős csónakok és a kisgéphajók esetében egyaránt be kell tartani a személyi és súlykorlátozást.



A kisgéphajókra vonatkozóan - a nemrégiben történt verőcei hajóbaleset kapcsán - külön kiemelte a vonatkozó előírások betartásának fontosságát. Azt mondta, a hajózási szabályzatban előírt kötelező gondossággal kell megválasztani a sebességet és más járművek útvonalának keresztezését. Olyan tényezőkre is figyelemmel kell lenni, mint a víz és a szél sebessége, vagy a folyóban lévő uszadékok - fűzte hozzá.



Zéró tolerancia vonatkozik a kisgéphajók kapcsán az alkoholfogyasztásra - jelentette ki Prohászka Richárd, aki kitért a mentőmellények és a mentőeszközök meglétének a fontosságára is.



A dunai vízirendészeti kapitányság vezetője megjegyezte, a szabályok betartásának ellenőrzésekor a rendőrség célja nem a büntetés, hanem a balesetek megelőzése.