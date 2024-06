Csalás

Elfogtak egy nőt, aki kétszáz embert csapott be hamis online hirdetésekkel

Elfogtak a gyulai rendőrök szerdán Szolnokon egy nőt, aki hamis online hirdetésekkel mintegy kétszáz embert csapott be - közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



A rendőrségi honlapon megjelent közlemény szerint a 24 éves szolnoki nő ruhákat, cipőket, hosztesz- és szexuális szolgáltatást hirdetett az interneten. Volt, hogy bizonyos ruhák, cipők fotóját a netről töltötte le, máskor a sajátjait fényképezte le, és hirdette meg úgy, hogy azokat nem akarta eladni. A tárgyak és a szolgáltatások árát előre elkérte, ám csak a fizetők töredékének küldött valamit.



Szexuális szolgáltatást is kínált egy erre létrehozott weboldalon. "A jelentkezők és fizetők közül volt, akinek teljesített", a legtöbben azonban semmit nem kaptak a pénzükért. Volt, aki legénybúcsúra hívta meg hosztesznek, ezért előre elutalt 25 ezer forintot, ám a rendezvényen hiába várták.



A nő - aki azt mondta a rendőröknek, hogy "az idén már nem adott fel hirdetést, mert be akarta fejezni a bűnös üzletelést" - a csalásokhoz a fiútestvére bankszámláját használta, magánál tartotta a számlához tartozó bankkártyát is. A férfi állítása szerint nem tudott arról, hogy a nővére a számlát bűncselekmény elkövetéséhez használta, és a nevére csalásból származó összegek érkeztek.



A Gyulai Rendőrkapitányság a nőt csalás, a férfit pénzmosás bűntettével gyanúsítja és vizsgálja, hogy összesen hány embert vertek át - írták a police.hu oldalon.