Hajóbaleset Verőcénél - Bízunk benne, hogy a folyó visszaadja őket...

Továbbra is keresik az eltűnteket.

Továbbra is keresik a szombat éjjeli dunai hajóbalesetben eltűnteket, a Verőcétől délre található teljes magyarországi folyószakaszt a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 95 emberrel, 25 hajóval, valamint drónokkal kutatja át - tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).



A keresésben részt vesz a Készenléti Rendőrség helikoptere, a Pest Vármegyei Kutató-mentő Szolgálat és több önkéntes mentőszervezet. A part menti területeket szárazföldi egységek fésülik át.

Sajnos nincsenek meg. Továbbra is keressük őket, és bízunk benne, hogy a folyó visszaadja őket... Ahogy az a Hableány tragédiájánál is történt, egy ember kivételével valamennyi utast megtaláltuk. Ott is voltak túlélők. Mi még bízunk - írta a BRFK.