Tizenkét év fegyházra ítéltek egy hajléktalant, aki késsel bántalmazta társát

2024.05.22 18:20 MTI

A tábla keddi ítéletéről beszámolva a Győri Fellebbviteli Főügyészség az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a hajléktalan, ittas állapotban lévő férfiak a 2022. november 10-ről 11-re virradó éjszakát egy székesfehérvári önkiszolgáló mosodában töltötték.



A vádlott több mint hét órán keresztül folyamatosan bántalmazta, megalázta a sértettet: többször megütötte, megrúgta, leköpte, késsel megvágta a nyakát és mindkét arcfelét.



A sértettől elvett két öngyújtót, egy karórát, valamint vágott dohányt is.



A bántalmazott sértett sérülései nyolc napon belül gyógyultak, azonban a nyaka elleni késes támadás akár halálos sérülést is okozhatott volna - olvasható a közleményben.



Életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és rablás miatt a Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat hat év börtönbüntetésre ítélte azzal, hogy a büntetés kétharmadának letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.



Az ítélet ellen az ügyész, a vádlott és a védő is fellebbezett.



A tájékoztatás szerint a Győri Ítélőtábla kedden kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával: a vádlott cselekménye nyereségvágyból elkövetett emberölés kísérletének minősül, ezért és a rablás miatt 12 év fegyházbüntetésre ítélte és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.