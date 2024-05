Rend-őrség

BRFK: 743 igazoltatás egy éjszaka alatt

A Belvárosban, Erzsébetvárosban és Terézvárosban tartott bűnügyi-rendészeti akcióban 743 embert igazoltattak, közülük 25-öt fogtak el vagy állítottak elő május 18-a estétől másnap hajnalig - tudatta a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon hétfőn.



Azt írták, a 25 ember közül hárman körözés alatt álltak. További hármat kábítószer birtoklása, kettőt garázdaság, kettőt önbíráskodás, egyet pedig lopás elkövetése miatt állítottak elő.



Megtaláltak hét, gyermekvédelmi intézetből elszökött fiatalt is. Az alkoholszonda jelzése alapján három járművezetőt mintavételre állítottak elő, két ember ellen ittas, illetve bódult járművezetés miatt indult eljárás.



Ellenőriztek 118 taxist is. Engedély nélküli személyszállítás, nem megfelelő tarifahasználat, illetve drosztengedély hiánya miatt három gépkocsinak vették el a rendszámát és forgalmiját. További hat taxisofőr ellen indult eljárás egyéb szabálytalanság miatt.



Egy a Hősök terén szerveződő illegális gyorsulási versenyt is megakadályoztak a rendőrök. Az egyik szórakozóhelyen tapasztalt szabálytalanságok miatt a katasztrófavédelem indított hatósági eljárást.



A rendőrök a főváros V., VI., VII. kerületében folyamatosan, de különösen csütörtök, péntek és szombat éjszakánként megemelt létszámmal vannak jelen. Ezenkívül a társhatóságokkal együttműködve minden hónapban bűnügyi-rendészeti ellenőrzést hajtanak végre a Belváros, Erzsébetváros és Terézváros biztonságáért - emlékeztetett közleményében a BRFK.