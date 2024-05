Baleset

Hajóbaleset Verőcénél - BRFK: három férfit és két nőt még keresnek

A BRFK az ügyben a vízi közlekedés több ember halálát okozó veszélyeztetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. 2024.05.19 12:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hajóbaleset történt szombat éjjel a Dunán, Verőce közelében, a balesetben ketten meghaltak, három férfit és két nőt még keresnek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vasárnap délelőtt a rendőrség honlapján. Vélhetően egy kisgéphajó egy szállodahajóval ütközött.



A BRFK tájékoztatása szerint szombat éjszaka arról érkezett bejelentés, hogy a 12-es főút mellett Verőcénél egy vérző fejű férfit találtak, akivel nehéz kommunikálni. A rendőrök kimentek a helyszínre, meghallgatták a sérültet, és arra következtetésre jutottak, hogy a férfi egy vízi baleset áldozata.



A rendőrök a katasztrófavédelemmel és a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársaival azonnal megkezdték a környék átkutatását, ebbe drónokat is bevontak, a keresés vízről és szárazföldről egy időben zajlott.



Nem sokkal később egy férfi holttestét találták meg Verőcétől délre a Duna-parton, majd órákkal később egy női holttestet is találtak a Megyeri hídnál a Dunán, továbbá találtak egy sérült kis géphajót is.



A rendőrök azt is megállapították, hogy az érintett időszakban a térségben egy szállodahajó tartózkodott, amelyet Komáromnál megállítottak, és megállapították, hogy az oldala sérült.



Jelenleg a rendőrség a szállodahajó és a géphajó esetén is szemlét tart - ismertették a videóbejegyzésben.



A BRFK az ügyben a vízi közlekedés több ember halálát okozó veszélyeztetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen.



A kisgéphajón 8 felnőtt ember tartózkodott, akik közül ötöt - három férfit és 2 nőt - jelenleg is nagy erőkkel eltűntként keresnek.



A folyamatban lévő nyomozásba informatikai és hajózási szakértőket is bevontak. A nyomozás célja annak megállapítása, hogy terhel-e bárkit büntetőjogi felelősség a baleset bekövetkeztéért - tudatta a rendőrség.