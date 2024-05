Bűncselekmény

Vádat emeltek egy bérlethamisító páros és társaik ellen

A két férfi több automatából tömegével vásárolt - olykor kedvezményes - jegyeket, majd egyesével igényeltek hozzá áfás számlát valótlan adatokkal. 2024.05.10 15:18 MTI

Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy profi bérlethamisító páros és társaik ellen, akik nagyüzemben árulták a hamis bérleteket - közölte a Fővárosi Főügyészség.



A közlemény szerint egy 50 és 47 éves férfi 2020-ban elhatározta, hogy havi Budapest-bérleteket fognak hamisítani és azokat értékesítik. Azt használták ki, hogy a jegy- és bérletkiadó automaták a jegyet, a bérletet és a számlát is hőpapírra nyomtatják, ráadásul az áfás számla mérete megegyezik a bérletével, és egyes vegyszerekkel a szelvények festékrétege torzulás nélkül eltávolítható.



A két férfi több automatából tömegével vásárolt - olykor kedvezményes - jegyeket, majd egyesével igényeltek hozzá áfás számlát valótlan adatokkal.



Az elkövetők több mint 10 000 számlapapírhoz jutottak hozzá, amelyeket vegyszeresen és nyomtatással meghamisítottak és árulni kezdtek.



A vevők tudták, hogy a közlekedési vállalat árainál olcsóbban - 5500-6000 forintért - vásárolt bérletek hamisak - írták.



A rendőrség 2021 augusztusában elfogta a két férfit és tőlük számítógépet, nyomtatót, szkennert, készpénzt, hamis bérleteket és vegyszereket foglalt le.



Az ügynek további hat vádlottja van, akik saját részre is vásároltak és közvetítettek is bérleteket más vevőknek.



A kerületi ügyészség további terhelteket megrovásban részesített vagy velük szemben feltételesen felfüggesztette az eljárást.



A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a vádlottakat üzletszerűen elkövetett csalásokkal és hamis magánokirat felhasználásával vádolja, és a két hamisítóval és három további vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés, a további vádlottakkal szemben közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabását indítványozza - áll a közleményben.