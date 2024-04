Illegális bevándorlás

Tavaly csaknem kétszáz alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védőkre - képek

Tavaly csaknem kétszáz alkalommal támadtak illegális migránsok a déli határt védő rendőrökre, határvadászokra, megrongálták az autóikat, és nyolcan komolyabban is megsérültek a támadásokban - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, a Városligetben.



Az államtitkár Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával mutatta be újságíróknak az illegális migránsok által megrongált rendőrségi járműveket.



Rétvári Bence kiemelte: szombaton, a XI. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon bemutatják, milyen kockázattal jár a határvadászok munkája. Elmondta, hogy a déli határra iratok nélkül érkeznek az illegális migránsok, és agresszívan támadnak a rendőrök, határvadászok autóira, "ízzé-porrá zúzzák" azokat, kövekkel dobálják és husángokkal verik, de van náluk kés, pisztoly, puska is.

MTI/Szigetváry Zsolt

Az államtitkár és a belbiztonsági főtanácsadó a városligeti Napozóréten, a határvadászok standjánál mutatta be az autók sérüléseit: a kiállított öt járművön rácsokkal védik az ablakokat, horpadások vannak a motorháztetőkön, az ajtókon, egyes autókról a visszapillantó tükör is le van törve.



Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra: januártól a rendőrök figyelmeztető lövést adhatnak le, hogy megakadályozzák a jogsértést és megvédjék magukat a támadásokkal szemben.



Az államtitkár emlékeztetett: az Európai Unió elvárja, hogy minden tagország saját apparátust állítson fel az illegális migráció kezelésére, szervezésére, és egy ellenőrző hatóságot is létrehoznának, amely azt vizsgálná, elég aktívak-e a tagállami szervezetek. Hozzátette: mindehhez a kohéziós alapoktól, vagyis a kórházaktól, iskoláktól, szociális ellátástól, útépítéstől, csatornahálózat-fejlesztéstől és a vállalkozásoktól vennék el a pénzt. Emellett - mint mondta - közös európai pénzből indítanának kampányokat a migrációs paktum mellett, hogy meggyőzzék az embereket annak hasznosságáról.

MTI/Szigetváry Zsolt

Bakondi György arról beszélt: a megrongált autók a bizonyítékai annak, hogy az illegális migránsok nem azért jöttek, "hogy az európai nyugdíjrendszert segítsék, vagy a hiányzó munkaerőt pótolják". Felhívta a figyelmet arra, hogy az érkezőknek ismeretlen a személyazonosságuk, nem tudni, milyen kapcsolataik lehetnek terroristákkal, bűnözőkkel. Zömében fiatal férfiak, akik semmibe veszik az Európai Uniónak és azoknak az országoknak a törvényeit, amelyeken áthaladnak - jegyezte meg, kiemelve az érkezők erőszakosságát.



Mint mondta, szervezett bűnözői csoportok segítik átjutásukat a határon, és adják a követ, botot, csúzlit, géppisztolyt, amivel rátámadhatnak a határt védők járműveire. Hozzátette: a megrongált járművek ékes bizonyítékai annak, hogy az EU migrációval kapcsolatos terve "elhibázott lépés". Szavai szerint az illegálisan érkezők azt gondolják, joguk van semmibe venni a magyar embereket, és számukra az a fontos, hogy évente egymillióan bejussanak az EU-ba és elérjék azokat a változásokat, amelyekről 2015-ben a Soros-terv szólt.



A belbiztonsági főtanácsadó beszámolt arról is, hogy a migrációs paktum szerint nem büntethetők a civil szervezetek, amelyek segítik az érkezők határon való átjutását.

MTI/Szigetváry Zsolt

Megjegyezte: a határsértők segítése és az embercsempészek között az a különbség, hogy az embercsempészek ezért pénzt kapnak, de az új szabályozás szerint a határon való átjutást segítő civil szervezetek akkor sem büntethetők, ha ezért "arányos díjazásban részesülnek".



Ez azt jelenti, hogy megszűnik a törvény előtti egyenlőség: ami mindenkire vonatkozik, az nem vonatkozik a határsértőket segítő civil szervezetekre - emelte ki, megjegyezve, ezzel az abszurditásig jutottunk.



Bakondi György szerint a határon a Magyarországot védelmező határvadászokat érő támadások "fényesen bizonyítják", hogy milyen nagy a tétje a következő európai uniós választásnak. A tét az, hogy változást érjünk el az EU-ban, hogy a szabályok megváltozzanak - emelte ki



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hangsúlyozta: a magyar kormány nem változtat a migrációs politikáján, továbbra is megvédi a magyar emberek érdekeit, garantálja biztonságukat.