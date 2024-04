Bűncselekmény

Tömeges rosszullét a soroksári iskolában: elismerte felelősségét a gondnok

Elismerte felelősségét a 31 gyerek rosszullétét okozó szúrós szag miatt a soroksári általános iskola gondnoka - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője pénteken, sajtótájékoztatón.



Csécsi Soma elmondta, hogy a szerdán történt eset után a rendőrségi adatgyűjtés eredményei a gondnokhoz vezettek, aki beismerte, hogy vegyszereket öntött a földre és kipróbált egy gázsprét is.



A szóvivő ismertetése szerint a rendőrök helyszíni szemlét tartottak és tanúkat hallgattak meg, amelyek alapján látókörükbe került az iskola gondnoka, aki a rendőröknek később elmondta, hogy vegyszereket öntött a földre, amelyek a szúrós szagot okozhatták.



A gondnok arról is beszámolt, hogy a karbantartó helyiségben egy gázsprét is kipróbált.



A dolgozó - saját bevallása szerint - "heccből" nem szólt senkinek - tette hozzá a szóvivő, aki közölte, hogy a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével gyanúsított férfi a kihallgatásán a tettét elismerte, és kijelentette, senkinek nem akart ártani, sajnálja tettét.