Bűnügy

Nemzetközi együttműködéssel fogtak el szlovák fegyverkereskedőket Magyarországon és Szlovákiában

Nemzetközi együttműködéssel egy szlovák fegyverkereskedő bűnbanda tagjait fogták el a rendőrök Magyarországon és Szlovákiában. A fegyverek Svédországba, Spanyolországba, valamint Dél-Afrikába is eljutottak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a police.hu-n kedden.



Azt írták, hogy még 2022 júliusában a KR NNI a szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökséggel (NAKA) és az alsó-ausztriai tartományi bűnügyi hivatallal rajtaütött egy rajkai fegyverraktáron, ahol lőfegyvereket, lőszereket, fegyvertárakat, hangtompítókat és robbanószereket foglaltak le.



A harcászati eszközöket annak a szlovák férfinak a rajkai házában találták meg, aki a gyanú szerint a fegyverkereskedő bűnbanda feje volt. A nyomozók kiderítették, hogy a férfinak és feleségének jó néhány fegyver esetében szlovákiai belföldi fegyvertartási engedélye ugyan volt, de európai és magyarországi nem. Találtak 19 engedély nélkül és illegálisan átalakított fegyvert is náluk.



A szlovák fegyvereket - még átalakításuk előtt - olyan strómanok vásárolták meg, akik minimális ellenértékért csak a nevüket adták az üzlethez, de nem birtokolták a fegyvereket.



A Mosonmagyaróvári Járási Ügyészség és a szlovák Speciális Ügyészség vezetői az Eurojust támogatásával 2023 januárjában létrehoztak egy szlovák-magyar nyomozócsoportot, melynek az Europol is tagja volt.



Kiderítették a nyomozók, hogy 2014 és 2016 között négy szlovák férfi nevére csaknem 600 hatástalan, illetve kis kaliberű fegyvert regisztráltak, így a férfiak elfogására nemzetközi akciót szerveztek.



Egyikük egy másik ügy miatt jogerős szabadságvesztését töltötte a zselizi büntetés-végrehajtási intézetben, három társát 2023. április 19-én fogták el Nagyszombaton, Nyitrabányán és Rózsahegyen.



A nyomozócsoport második akciója szeptember 28-án volt, akkor két szlovák férfit fogtak el a rendőrök Rajkán és Pozsonyban.



A nemzetközi együttműködéssel végül Magyarországon három, Szlovákiában négy gyanúsítottal szemben folytatták le az eljárást.



A KR NNI győri egysége az elfogott emberek elleni nyomozással nem fejezte be a fegyverekkel kapcsolatos felderítést, mert szeretnék feltérképezni a bűnbandához került 600 fegyver sorsát. Sikerült már kideríteni, hogy fegyverek Svédországba, Spanyolországba, illetve Dél-Afrikába is jutottak és mindegyikük bűncselekményhez köthető - olvasható a police.hu-n.