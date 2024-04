Bűnügy

Csalók élnek vissza az MNB nevével és logójával

Egy most terjedő emailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy "MNB által támogatott" víruskezelő programot töltsenek le. 2024.04.22 11:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újabb csalási kísérletben igyekeznek csalók hitelesnek tűnni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nevével és logójával: egy most terjedő emailes csalásban bűnözők magánszemélyeket próbálnak meg rábírni arra, hogy egy "MNB által támogatott" víruskezelő programot töltsenek le - közölte az MNB hétfői közleményében, kiemelve hogy a jegybank nem készít és támogat víruskezelő programot sem lakossági sem vállalati ügyfelek számára.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az így megkeresett vagy megkárosított állampolgároknak célszerű a rendőrséghez fordulni.



A csalók a levélben a hamis víruskezelő program letöltéséhez egy linket is küldenek, amelyre kattintva már a rosszindulatú szoftver számára kell megadni a személyes és banki adatokat. Az így letöltött programba beírt érzékeny adatokkal az ügyfél lényegében átengedi a bűnözőknek a számlája feletti irányítást. Ez a program nem vírusirtó, nem lesz biztonságban a pénze, és ha óvatlan, a bűnözők megszerezhetik megtakarításait - írták.



Hangsúlyozták azt is, hogy a jegybank nem levelez közvetlenül lakossági vagy vállalati ügyfelekkel, nem készít és nem támogat vírusirtó-programot.



Az MNB kéri, hogy minden banki ügyfél legyen körültekintő, emailben érkező kérésre ne telepítsen semmilyen szoftvert, és eszközeire kizárólag ellenőrzött applikációt töltsön le.