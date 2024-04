Bűnügy

Felmentették a férfit, aki a szekszárdi kórházban megkéselt egy ápolónőt

A zavartan viselkedő ember éjszaka a kórház folyosóján egy 12 és fél centiméteres pengéjű konyhakéssel hasba szúrt egy ápolónőt. 2024.04.11 16:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Felmentette és kényszergyógykezelésre rendelte a Szekszárdi Törvényszék első fokon, nem jogerősen azt a férfit, aki tavaly május 14-én késsel életveszélyesen megsebesítette a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház egyik ápolóját Szekszárdon - közölte a törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



A 75 éves férfit életveszélyt okozó testi sértéssel, közfeladatot ellátó személy elleni két rendbeli - egy esetben felfegyverkezve elkövetett - erőszakkal és személyi szabadság négy rendbeli, felfegyverkezve elkövetett megsértésével vádolták. A bíróság április 10-én büntethetőséget kizáró ok miatt mentette fel a vádlottat - írták közleményükben.



A tényállás szerint az alkoholfüggő férfit combnyaktöréssel műtötték meg a kórházban. A műtét utáni alkoholmegvonás, a relatív oxigénhiányos állapot, illetve agyi anyagcserezavar miatt delirózus tudatállapot alakult ki nála. A zavartan viselkedő ember éjszaka a kórház folyosóján egy 12 és fél centiméteres pengéjű konyhakéssel hasba szúrt egy ápolónőt.



Az ápolónő munkatársaival együtt az orvosi szobába menekült a késsel hadonászó vádlott elől, aki a szobát rájuk zárta. A segítségül érkező férfi szakápoló felszólítására a vádlott a kést letette a földre, majd rátámadt az ápolóra.



A támadónak végül injekcióval és intravénásan nyugtatót adtak, a közvetlen életveszélybe került ápolónőt még aznap éjjel megműtötték.



A törvényszék közleményében azt írta, hogy igazságügyi elmeorvos szakértői véleménye alapján az intellektuális képességek hanyatlásával is járó mentális zavarral küzdő, Korszakov szindrómában szenvedő vádlott a bűncselekményeket kóros elmeállapotban, tudtazavarban követte el, ami kizárja a büntethetőséget.



Ugyanakkor a tartósan fennálló, hullámzó tudatzavar miatt nem zárható ki, hogy a vádlott hasonló, erőszakos bűncselekményeket követ el. A kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani határozatlan ideig - tették hozzá.



Az ügyészség és az előzetes kényszergyógykezelés alatt álló vádlott a döntést tudomásul vette, a vádlott védője és ügygondnoka fellebbezést jelentett be, az ügy a Pécsi Ítélőtáblán folytatódik.