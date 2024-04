Rendőrség

Több súlyos kutyatámadás történt Zalában

Kisgyermek és idős asszony is megsérült az elmúlt héten Zalában, ahol több súlyos kimenetelű kutyatámadás is történt a nem megfelelő állattartás miatt - közölte a police.hu oldalon szerdán a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.



Pókaszepetken egy 76 éves nőre támadt rá egy kutya, miután a nyitott kertkapun keresztül kifutott az udvarról. Az eb megharapta, és az árokba lökte az idős asszonyt, aki súlyos sérüléseket szenvedett.



Mihályfán egy négyéves gyerek szaladt oda egy pórázon vezetett bernáthegyihez. Az eb ijedtében úgy megharapta a kisfiú kezét, hogy a gyermek súlyosan megsérült.



A két kutya gazdája ellen büntetőeljárás indult gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt.



Söjtörön három kutya futott ki az utcára egy családi ház nyitott kapuján keresztül, az állatok az újságkihordót tartották sakkban. A rendőrök a kutyával veszélyeztetés szabálysértés miatt jelentették fel az állatok gazdáját.



A zalai rendőrök azt is közölték: az állattartók felelősséggel tartoznak kutyáik cselekményeiért, és kötelesek az általuk okozott mindennemű kárt megtéríteni. Ezért is fontos szabály, hogy olyan tartási körülményeket kell biztosítani az ebeknek, ahonnét nem tudnak elkóborolni, kiszökni.