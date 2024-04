Tűzeset

Eloltották a tüzet Rákosrendező állomáson

Eloltották a lángokat és az utómunkálatokkal is végeztek a tűzoltók Budapest XIV. kerületében, Rákosrendező állomáson, ahol még hétfő éjjel gyulladtak meg vasúti talpfák - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint fővárosi hivatásos, valamint rózsadombi és zuglói önkéntes tűzoltók, illetve a FOKA Folyami Katasztrófavédelem és Speciális Mentő Egyesület önkéntesei dolgoztak a helyszínen a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. Korábban vízszállítókat, vízágyúkat és más munkagépeket is szállítottak Rákosrendezőre.



Az állomáson a Teleki Blanka utca felőli oldalon egy 100 méter hosszú, 5 méter magasan felhalmozott talpfarakás egy része gyulladt meg, a tűz miatt áramtalanították az állomást, és egy időre a vasúti forgalmat is leállították - idézték fel a közleményben.