Bűncselekmény

Gyermekpornográfia miatt emeltek vádat egy miskolci férfi ellen

Gyermekpornográfia miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy miskolci férfi ellen, aki gyermekek szexuális kizsákmányolását, sérelmükre erőszakot vagy sanyargatást ábrázoló felvételeket töltött le és osztott meg az interneten - közölte a főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a vádlott 2021 júniusában miskolci albérletéből mobiltelefonjával tizennégy, gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételt osztott meg egy 296 tagú csoport felhasználóinak.



Mint írták, a tartalmak a laikus szemlélő számára is nyilvánvalóan tizennyolc év alatti, némely esetben tizenkét év alatti személyekkel végzett vagy végeztetett szexuális aktust ábrázolnak. 2021 május végétől augusztus közepéig a férfi további tíz felvételt osztott meg egy 85 tagú csoportban.



A közlemény szerint ugyanabban az évben 378, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételt és 129, tizenkét év alatti személyről készült gyermekpornográf képet töltött le. Ezek között tizenkettő és tizennégy év közötti gyermekek sérelmére elkövetett erőszakot, sanyargatást ábrázoló fényképek is voltak.



Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra - írták.



Emellett indítványozta a férfi végleges hatályú eltiltását bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba - olvasható a közleményben.