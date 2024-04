Bűncselekmény

Illegálisan aranyat áruló férfit buktatott le a NAV

Több mint kilencmillió forintos adóbírságot kell megfizetnie annak a férfinak, aki illegálisan árult arany ékszereket az interneten - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-t.



Közleményükben azt írták, a 9,4 millió forintos adóbírság mellett 1,4 millió forint késedelmi pótlékot is kiszabtak.



Az adóhatóság tájékoztatása szerint a férfi saját nevéből képzett fantázianévvel árult arany ékszereket az egyik közösségi oldalon. A NAV munkatársai két aranygyűrűt vásároltak tőle, ezeket az eladó lakásán vették át.



Miután a revizorok felfedték magukat, a pénzügyi nyomozók további 15 arany ékszert, mintegy 4,5 millió forintnyi és több mint 3 ezer eurónyi készpénzt találtak.



A közlemény szerint a férfi, aki a gyanú szerint az ékszereket továbbértékesítési szándékkal vásárolta meg egy budapesti piacon, az illegális kereskedéssel több szabályt is megsértett: bejelentés és adószám nélkül végzett adóköteles tevékenységet, emellett jogosulatlanul, magánszemélyként forgalmazott nemesfémet.



Az adóhatóság mellett Budapest Főváros Kormányhivatala is vizsgálta az ügyet, és az eladót - mivel az magánszemély - eltiltotta a nemesfémek forgalmazásától.



A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy a társhatóságokkal együttműködve folyamatosan vizsgálja az interneten hirdetőket.