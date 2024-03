Baleset

Csaknem mindenki visszatérhetett a tűz miatt kiürített lágymányosi társasházba

Csaknem mindenki visszatérhetett a péntek hajnalban tűz miatt kiürített lágymányosi társasházba - közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője délben az MTI-vel. Az OKF korábbi tájékoztatása szerint a XI. kerületi Kruspér utcában - a romok átkutatása közben - egy mozgásában korlátozott nő holttestére bukkantak a tűzoltók.



Mukics Dániel a statikus megállapításaira hivatkozva azt írta, hogy a társasház továbbra is lakható. Így majdnem mindenki visszatért az épületbe - tette hozzá. A tűzzel érintett két lakás lakhatatlanná vált, továbbá a második emeleten, a közvetlenül a tűzzel érintett szobák alatti lakás is tűzkárokat szenvedett, így az ott lakók rokonokhoz távoztak a lakásból - jelezte az OKF szóvivője.



Kaszap Réka, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője közölte, hogy a helyszínre több egységet riasztottak. "Egy idős nő a helyszínen életét vesztette, egy középkorú férfit súlyos-életveszélyes, egy középkorú nőt súlyos, egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a kórházba" - írta.



Az OKF korábbi közlése szerint hajnali negyed ötkor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a XI. kerületi Kruspér utca egyik négyszintes társasházban robbanás történt. Hat járművel húsz tűzoltó vonult a helyszínre.



A társasház egyik harmadik emeleti, húsz négyzetméteres lakásában volt robbanás, amely kidöntött egy falat, így a tűz átterjedt a mellette lévő lakásra is. A tűzeset miatt ötven embernek kellett elhagynia a házat.