Baleset

Robbanás okozott lakástüzet Lágymányoson, egy ember meghalt

Robbanás történt péntek hajnalban a XI. kerületi Kruspér utca egyik társasházában, két lakás teljes terjedelmében égett, a tűzben egy idős nő holttestére bukkantak a tűzoltók, két másik ember is megsérült, az épületet ötven embernek kellett elhagynia - közölte az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője péntek reggel az MTI-vel.



Mukics Dániel azt írta, hajnali negyed ötkor érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy egy négyszintes társasházban robbanás történt. Hat járművel húsz tűzoltó vonult a helyszínre.



A Kruspér utcai társasház egyik harmadik emeleti, húsz négyzetméteres lakásában volt robbanás, amely kidöntött egy falat, így az ott keletkezett tűz átterjedt a mellette lévő lakásra is.



A tűzoltók az egyik lakásban - a romok átkutatása közben - egy mozgásában korlátozott nő holttestét találták meg. A tűzben két másik ember is megsérült, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították - tudatta a szóvivő.



Az oltás idejére ötven embernek kellett elhagynia a társasházat, számukra a katasztrófavédelem a Budapesti Közlekedési Központtól melegedőbuszt kért a helyszínre. Az épületet az áramszolgáltató, a két lakást a gázszolgáltató leválasztotta a hálózatról.



A társasházat statikus fogja megvizsgálni, hogy lakható maradt-e. A tűz keletkezési körülményeinek kivizsgálása érdekében tűzvizsgálat indult - olvasható a közleményben.