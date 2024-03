Erőszak

Gyermekekről gyűjtött pornográf felvételeket egy férfi Lentiben

2024.03.21 08:27 MTI

Zárt csoportokban szerzett meg és adott tovább gyerekekről készült pornográf felvételeket egy 50 éves férfi, vádat emeltek ellene - tájékoztatta a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője csütörtökön az MTI-t.



Németh Eszter közlése szerint a Lentiben élő férfi 2021 októbere és 2023 januárja között egy közösségi oldalon több profilt hozott létre, és pornográf tartalmú felvételeket egymás között megosztó zárt csoportokba is belépett. A vádlott a különböző profilok használatával havonta, majd kéthetente összesen 18 olyan fénykép- és videófelvételt osztott meg vagy küldött el a csoportok tagjainak, amelyeken zömében 12 évesnél is fiatalabb gyerekek szerepeltek szexuális cselekmények közben.



A vádlott ugyanezen a közösségi oldalon, valamint egyéb internetes alkalmazásokon keresztül nemcsak küldött, hanem meg is szerzett több mint száz, ugyancsak nagyrészt kiskorúakat ábrázoló pornográf videó- és fényképfelvételt, amelyeket a mobiltelefonján és egyéb adathordozókon tárolt.



A Lenti Járási Ügyészség a férfi ellen gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat, öt és fél év börtönbüntetés kiszabását indítványozva.