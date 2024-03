Bűncselekmény

Csalás miatt két és fél év börtönre ítéltek egy református lelkésznőt

Több tízmilliós csalás miatt két és fél év börtönbüntetésre ítélt nem jogerősen egy abaúji református lelkésznőt az Encsi Járásbíróság - tudatta a Miskolci Törvényszék közleményben szerdán az MTI-vel.



Az elsőfokú ítélet tényállása szerint a vádlott egy abaúji református egyházközség lelkipásztora volt 2012-2021 között. 2019 augusztusa és 2020 októbere között hivatását felhasználva, a parókia és a templom felújításának hamis ürügyén négy alkalommal, egyéb hivatkozással - például vállalkozás létesítése, saját letéti jegy kiváltása - pedig további három esetben kért kölcsön a sértettektől, akiket megtévesztett mind a kölcsönösszeg céljával, mind a visszafizetés lehetőségével kapcsolatban.



A többmilliós nagyságrendű, egymáshoz közeli időpontokban, rövid lejárati határidővel felvett kölcsönök visszafizetésére reális esély nem volt, és ezt a vádlott is tudta. Az így kicsalt 46 millió forintot egy külföldi devizaszámlára utalta, az összeg sorsa követhetetlenné vált.



Üzletszerűen és folytatólagosan elkövetett csalás miatt a bíróság a vádlottat 2 év 6 hónap börtönre ítélte, 2 évre eltiltotta a lelkészi hivatás gyakorlásától, továbbá 4 millió forint vagyonelkobzást rendelt el, és kötelezte arra is, hogy a sértetteknek fizessen meg összesen több mint 11 millió forint kártérítést.



A bíróság a büntetés kiszabásánál enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott "személyiségében rejlő okok mellett" büntetlen előéletét, részbeni beismerő vallomását és csekélyebb súllyal azt is, hogy a kárt kis mértékben megtérítette, míg súlyosító körülményént esett latba a többszörös bűnhalmazat.



A járásbíróság ítélete nem jogerős - közölte a Miskolci Törvényszék.