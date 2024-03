Tragédia

Felfüggesztett fogházra ítélték a mentőautó sofőrjét, aki halálra gázolt egy motorost Erzsébetvárosban

Másfél év, három évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte a Pesti Központi Kerületi Bíróság nem jogerősen azt a mentőautót vezető sofőrt, aki összeütközött egy motorossal, a motorbicikli vezetője a baleset következtében életét vesztette.



A Fővárosi Törvényszék az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a vádlott 2021. március 23-án megkülönböztető fény- és hangjelzést használva úgy haladt át piros lámpánál a mentőautóval az egyik kereszteződésnél, hogy nem győződött meg arról, biztosítja-e a balról érkező összes jármű az akadálytalan továbbhaladást.



Ennek következtében a zöld lámpánál a kereszteződésbe behajtó, balról érkező motoros nekiütközött a mentőautónak.



Bár a motoros a megengedett legnagyobb sebességet túllépve, majdnem 80 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, az ütközést kisebb sebességgel sem tudta volna már elkerülni, így a sértett halála ekkor is bekövetkezhetett volna - tudatták.



Az ügyészség álláspontját osztva a bíróság megállapította, hogy a vádlott a riasztás során köteles lett volna a KRESZ szabályai szerint eljárni, így "megkülönböztető fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármű vezetője a közúti jelzéseket, rendelkezéseket figyelmen kívül hagyhatja, ha magatartásával a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és meggyőződött arról, hogy a közlekedés többi résztvevője az akadálytalan továbbhaladást lehetővé tette".



Közölték azt is, hogy a vádlott, a Covid-járvány miatti lezárások idején, budapesti viszonylatban néptelen utakon haladt majdnem 60 kilométeres sebességgel.



A büntetés kiszabásánál a bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a büntetlen előéletű vádlott hosszú időn keresztül állt büntetőeljárás hatálya alatt.



A keddi ítélet nem jogerős, mert mind az ügyészség, mind pedig a vádlott és védője fellebbezést jelentett be ellene - tették hozzá.



Az eljárás másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik - áll a közleményben.