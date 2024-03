Pedofília

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy férfit Keszthelyen

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a Keszthelyi Járásbíróság egy férfit, aki 12 évesnél fiatalabb lányokról szerzett pornográf felvételeket, egyikükről az osztálytársaknak is továbbított videókat. 2024.03.18 20:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bartalné Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője hétfői közleményében azt írta: a vádlott 2021 augusztusában az egyik közösségi média felületén keresztül ismerkedett meg az akkor 12 éves lánnyal. A következő hónapokban több fórumon is beszélgetést kezdeményezett vele, a bizalmába férkőzött, majd rávette arra, hogy készítsen magáról pornográf tartalmú fényképeket és videókat.



A lányról készült felvételeket a férfi a mobiltelefonján tárolta, majd 2022 márciusában további fotókat kért tőle, de a gyerek ennek már nem tett eleget. A férfi emiatt több korábbi videót is elküldött a közösségi oldalakon a lány osztálytársainak, amiről a tanárai is értesültek, ők tettek bejelentést a rendőrségen.



A vádlott a mobiltelefonján még további három, 12 évesnél fiatalabb ismeretlen gyerekről tárolt súlyosan szeméremsértő felvételeket.



A férfit, aki beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a Keszthelyi Járásbíróság gyermekpornográfia kétrendbeli bűntette miatt két év - négy évre felfüggesztett - börtönre ítélte. Emellett véglegesen eltiltotta minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna.