Pedofília

Nemzeti nyomozó iroda: elfogtak két pedofil férfit

Az Interpol Nemzetközi Gyermek-szexuális Kizsákmányolás adatbázisa, valamint külföldi társhatóságok rendszeresen segítséget nyújtanak a magyar nyomozóknak, hogy a darkwebre felkerülő pedofil felvételeket megosztó hazai elkövetőket azonosítsák. 2024.03.07 07:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kibernyomozói külföldi társhatóságok segítségével azonosítottak és fogtak el két pedofil férfit, az egyik, egy 37 éves gyanúsított, egy darkwebes fórumon tett közzé gyermekpornográf felvételeket, amiket 42 éves társa a saját gyermekéről készített, mindketten letartóztatásban vannak.



A KR NNI azt közölte csütörtökön a police.hu oldalon, hogy az Interpol Nemzetközi Gyermek-szexuális Kizsákmányolás adatbázisa, valamint külföldi társhatóságok rendszeresen segítséget nyújtanak a magyar nyomozóknak, hogy a darkwebre felkerülő pedofil felvételeket megosztó hazai elkövetőket azonosítsák.



Egy ilyen darkwebes fórumra töltött fel január végén gyermekpornográf felvételeket egy akkor még ismeretlen ember, akit a KR NNI nyomozóinak sikerült azonosítaniuk, és azt is kiderítették, hogy ez a felhasználó évekkel ezelőtt csecsemőkről készült szexuális tartalmú felvételeket is letöltött, és évekig felhőtárhelyén tárolta azokat - írták.



A Komárom-Esztergom vármegyei férfit a kibernyomozók február 20-án a lakóhelyén elfogták, a kutatás során lefoglalták számítástechnikai eszközeit, adathordozóit, rajtuk számos gyermekpornográf tartalmú felvétellel.



Az eszközök elemzésével azonosították a 37 éves férfi társát, egy budapesti férfit, aki a gyanú szerint a saját kiskorú gyermekét abúzálta rendszeresen, és az erről készített felvételeket megosztotta a társával; a darkwebre már ő töltötte fel ezeket, elérhetővé téve a többi felhasználó számára is.



A 42 éves budapesti apát a nyomozók február 23-án fogták el, majd nála is kutatást tartottak, és lefoglaltak minden olyan eszközt és tárgyat, mely az ügy szempontjából lényeges.



A közlemény szerint a 37 éves férfit gyermekpornográfiával, míg a 42 éves férfit gyermekpornográfiával és szexuális erőszakkal gyanúsították meg. A KR NNI őrizetbe vette őket, majd kezdeményezte letartóztatásukat, amit időközben az Esztergomi Járásbíróság elrendelt.



Közölték azt is, hogy a gyermek családból való kiemelésére nem volt szükség, édesanyjával biztonságában van, azonban a rendőrség az esetről értesítette a gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele miatt.