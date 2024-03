Bűnügy

Ajándékokkal elcsalta, majd simogatta, csókolgatta a kisfiúkat egy férfi Bicskén

Elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság a Bicskei Járási Ügyészség indítványára annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint ajándékokkal, közös programokkal kiskorú fiúk bizalmába férkőzött azért, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen velük.



A Fejér Vármegyei Főügyészség az MTI-vel szerdán azt közölte: a férfit szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételek biztosításával elkövetett szexuális erőszak bűntettével és további bűncselekménnyel vádolják.



A közlemény szerint a férfit múlt csütörtökön fogták el a rendőrök Bicskén. A gyanúsítottal szemben hasonló bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, ezért fennállt a bűnismétlés és az elrejtőzés reális veszélye.



A nyomozás adatai szerint a férfi több kiskorú fiúval létesített elektronikusan vagy személyesen kapcsolatot, közös programokkal, kisebb értékű ajándékokkal igyekezett a bizalmukba férkőzni, felajánlva nekik azt is, hogy az éjszakát a lakásában tölthetik. A személyes találkozókon kinyilvánította nekik érzelmeit, testi kapcsolatba lépett velük, a kezüket simogatta, megcsókolta.



A férfi február 29-én Budapesten a szülők tudta és beleegyezése nélkül, közös program ígéretével a gépkocsijába csalt, majd Bicskére vitt egy alig 12 éves sértettet. A gyanúsított útközben megfogta a kiskorú kezét, aki azt elrántotta. A rendőrök a férfit Bicskén, az általános iskola előtti parkolóban ellenőrizték, ahol vele volt a sértett is.



A férfi egy 2020-ban haláleset miatt bevont vezetői engedéllyel igazolta magát. Az okmányt rendszeresen felhasználta személyazonosításra annak ellenére, hogy tudott annak valótlanságáról.



Előkerültek a férfi elektronikus levelezései is, amelyekből kiderült, hogy több gyermekkorúval is kapcsolatot tartott fenn közösségi oldalakon, valamint a saját arcképével ellátott holland személyazonosító okmányt akart az internetről rendelni.