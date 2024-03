Erőszak

Szexuális erőszak miatt életfogytiglanra ítéltek egy soproni férfit

A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött emberrel kerülne kapcsolatba.

Szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy soproni férfit, aki szexuális bűncselekményt követett el nevelt lánya sérelmére - tudatta a táblabíróság keddi határozatát a Győri Fellebbviteli Főügyészség.



Az ítélőtábla a döntéssel helybenhagyta az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát.



A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a férfit minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött emberrel kerülne kapcsolatba.



A férfi legkorábban 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra.



Az ítélet szerint a férfi nagybátyja és egyben nevelőapja is volt a 2004 februárjában született lánynak. A soproni ingatlanban velük élt a lány édesanyjának korábbi kapcsolatából született két kiskorú gyermeke is.



A férfi 2018 szeptemberében erőszakkal szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a tizennégy éves lányt, aki nem mert beszélni a vele történtekről, mert a férfi veréssel fenyegette. A lány ugyanakkor teherbe esett, amit megszakítottak.



A vádlott ezután is többször fenyegette és bántalmazta nevelt lányát, 2018 decemberében és 2019 júliusában legalább öt alkalommal szintén erőszakkal kényszerítette szexuális cselekmény eltűrésére. A lány ismét teherbe esett, amit szintén megszakítottak.



A lány és az édesanyja akkor jelentették fel a férfit, amikor egy másik ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését tölteni kezdte.



Az első fokon eljáró Győri Törvényszék megállapította, hogy a férfi cselekménye személy elleni erőszakos bűncselekménynek minősül. Ilyen jellegű bűncselekmény miatt 2014 decemberében és 2019 júniusában már elítélték.



A törvény értelmében erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, ezért az újabb súlyos bűncselekményért kötelező vele szemben az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása. A Győri Ítélőtábla helybenhagyó ítéletének indoklása szerint a férfi bűnös, kiszabott büntetése pedig törvényes.