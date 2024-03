Bűnügy

A műhelyében árulta a kábítószert egy autószerelő

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem, új pszichoaktív anyaggal visszaélés és gyógyszerhamisítás miatt vádat emelt egy autószerelővel szemben, aki a műhelyében kokaint és amfetamint, valamint - a bűntársa által nagy tételben termesztett - marihuánát árult, emellett Magyarországon nem engedélyezett, a feketepiacon beszerzett potencianövelő gyógyszereket tartott.



A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a kiskunfélegyházi autószerelő - az ügy egyik vádlottja - 2021-ben a műhelyében megismerkedett a tiszaalpári bűntársával, aki pénzszerzési lehetőségként nagy tételben marihuánát ajánlott fel neki továbbértékesítésre.

Fotó: ügyészség.hu

Az autószerelő először 2021 októberében 6 millió forint, majd 2022 tavaszán 5 millió forint értékben vásárolt tőle a vákuumcsomagolt drogból, amit közel 2,5 millió forint haszonnal tudott eladni.



A nagykereskedő bűntárs úgy döntött, maga fogja termeszteni a korábban másoktól beszerzett kannabiszt, és tiszaalpári garázsa tetőterében kendertermesztésbe fogott. Néhány hónap múlva a saját szüretelésű marihuánából 4 kilogrammot értékesített autószerelő bűntársának, aki emellett más forrásból kokaint, extasyt, amfetamint és dizájner drogot is beszerzett, amikkel a műhelyében kereskedett.



A kiskunfélegyházi nyomozók az autószerelőtől elfogásakor a jelentős mennyiség alsó határának tizenkétszeresét meghaladó hatóanyag-tartalmú kábítószert és dizájner drogot foglaltak le.



A kutatás során kiderült, hogy a férfi a műhelyben 196 napra elegendő, illegálisan beszerzett potencianövelő készítményt is tartott, amelynek gyártási körülményei nem ismertek, forgalmazását sem az európai, sem a magyar gyógyszerügyi hatóság nem engedélyezte.



Az ügyészség mindkét férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, emellett az autószerelő férfinak jelentős mennyiségű új pszichoaktív anyaggal visszaélés és gyógyszerhamisítás bűntette miatt is felelnie kell. Mindkettőjükkel szemben fegyházbüntetés kiszabása mellett vagyonelkobzást indítványoz az ügyészség - áll a közleményben.