Erőszak

Letartóztatták a kirendelt gondnokait zaklató férfit

A gyanú szerint kirendelt gondnokait zaklatta, mást pedig életveszélyesen megfenyegetett egy férfi, letartóztatásáról pénteken döntött a Budakörnyéki Járásbíróság - tudatta a Budapest Környéki Törvényszék.



A közlemény szerint a férfi ellen a Ceglédi Rendőrkapitányság felfegyverkezve elkövetett garázdaság és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.



A cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló gyanúsított 2022. szeptember 21. és 2022. október 26. között többször kereste fel személyesen és elektronikus eszközök segítségével a számára gondnokul rendelt sértettet azért, hogy kritizálja a munkáját, háborgassa és megfélemlítse. A férfi trágár hangnemben beszélt a nővel, pénzt követelt tőle, illetve kilátásba helyezte a bántalmazását. Ennek hatására a sértett felmentését kérte gondnoki tisztségéből, amit az illetékes hivatal teljesített.



Ezt követően újabb gondnokot - ismét egy nőt, a másik sértettet - rendeltek ki a gyanúsított számára. 2023. március 28. és 2023. április 19. között a gyanúsított az akkori gondnokát is több alkalommal felkereste, hogy munkáját kritizálja, háborgassa és megfélemlítse. Emiatt a másik sértett is kérte felmentését.



A gyanú szerint a férfi 2024. február 27-én az utcán bántalmazással fenyegette meg a harmadik, 5 éves kislánya társaságában tartózkodó férfi sértettet. Ruházatából a férfi egy kést is elővett, majd életveszélyesen megfenyegette a sértettet és a kislányát, feléjük szúró mozdulatot tett. A sértettnek sikerült kitérnie és értesítette a rendőrséget. Másnap őrizetbe vették a támadót.



A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat és - az ügyészi indítvánnyal egyetértve - elrendelte a letartóztatását április 1-jéig. A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a gyanúsított fellebbezést nyújtott be ellene. A végzés nem végleges, de végrehajtható - közölte a törvényszék.