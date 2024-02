Bűnügy

Újabb pedofilügy: ismét letartóztattak egy gyermekotthoni nevelőt

A 24.hu információja szerint múlt pénteken letartóztattak Békésen egy gyermekotthoni nevelőt, aki a gyanú szerint az intézményben elhelyezett fiúkat molesztálta.



A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság kérdésünkre megerősítette, hogy pedofil bűncselekmények gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak egy 62 éves békési férfi ellen.



A gyanúsított az eljárás adatai szerint több alkalommal szexuálisan molesztált két, felügyeletére bízott tizenéves fiút.



A nyomozó hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását, amit a Békés Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság február 23-án el is rendelt" - közölték.



Az ügyben megkeresték a Békés vármegyei gyermekotthonokat felügyelő Gyöngyház Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Központot, ahol a vezetői titkárságon azt mondták, csak a fenntartó, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) engedélyével válaszolhatnak az üggyel összefüggő kérdésekre.

Mint ismert, az SZGYF-hez tartozik az a bicskei gyermekotthon is, amelynek vezetője, V. János visszaélve pozíciójával éveken keresztül kényszerített szexuális aktusokra olyan kiskorúakat, akik az általa vezetett intézményben éltek. A bicskei intézmény igazgatóhelyettese, K. Endre - akit azért ítéltek börtönbüntetésre, mert segédkezett a pedofil bűncselekmények eltussolásában - tavaly áprilisban kegyelmet kapott Novák Katalintól. A kegyelmi ügy okozta felháborodás miatt az államfő lemondott.



A bicskei ügy miatt a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó gyermekvédelmi rendszer felelősségét firtatta volna az ellenzék, ezért a múlt hétre meghívták az Országgyűlés Népjóléti Bizottságába Pintér Sándort. A belügyminiszter nem tett eleget a meghívásnak, sőt az ülésre a fideszes képviselők sem mentek el. Orbán Viktor ugyanakkor az új államfő megválasztásáról döntő parlamenti ülésen azt mondta, a kegyelmi botrány után átvilágítást rendelt el az állami nevelőotthonokban. A miniszterelnök szerint ki kell deríteni, hogy megfelelően végezték-e el az alkalmassági vizsgálatokat a gyermekotthonok igazgatóinál, és az átvilágításoknak az "esetleges szexuális devianciákat" is fel kell derítenie. Orbán úgy fogalmazott, a vizsgálatokat személyesen is figyelemmel követi majd.