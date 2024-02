Bűnügy

BRFK: 32 embert fogtak el egy pénteki rendőrségi akcióban a belvárosban

832 igazoltatást hajtottak végre, 495 gépkocsit ellenőriztek és 32 embert fogtak el vagy állítottak elő egyetlen éjszaka - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) hétfőn a police.hu oldalon.



A közlemény szerint a főváros V., VI. és VII. kerületében rendszeresen szerveznek komplex bűnügyi és rendészeti akciót; legutóbb péntek estétől szombat hajnalig tartottak ilyen akciót, amelyben részt vettek a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedésfelügyeleti főosztálya, a Budapesti Közlekedési Központ, a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület munkatársai, valamint az érintett kerületi önkormányzatok közterület-felügyelői.



A rendőrök és a társszervek kiemelten ellenőrizték a belváros forgalmas közterületeit, a szórakozóhelyek környékét, valamint két belvárosi szórakozóhelyet is.



Az akció során 832 igazoltatást hajtottak végre, elfogtak vagy előállítottak 32 embert, köztük egy körözött személyt, tíz embert kábítószer birtoklásának gyanúja miatt; egy embert zseblopáson, hatot garázdaság elkövetésén értek tetten.



Hozzátették: 495 gépkocsit, közöttük 68 taxit ellenőriztek, utóbbiakból kettőt soron kívüli műszaki vizsgára rendeltek, kettőnek elvették a hatósági jelzését, egynek a taxiengedélyét is engedély nélküli személyszállítás, illetve nem megfelelő műszaki állapot miatt.



Az ellenőrzés során 271 alkoholszondát alkalmaztak, de egyetlen vezető sem bizonyult ittasnak - jelezték, azzal együtt, hogy közlekedési jogsértések miatt öt szabálysértési feljelentést tettek, 12 esetben helyszíni-, 2 esetben közigazgatási bírságot szabtak ki.



Közölték azt is, a belvárosi akció közben a rendőrök arról kaptak bejelentést, hogy egy soroksári áruház parkolójában illegális gyorsulási versenyre gyülekezik több száz autó, azért oda is erőket csoportosítottak át. Ezen a helyszínen engedély nélküli átalakítás miatt öt gépkocsi hatósági engedélyét vették el, olvashatatlan vagy hiányzó rendszám miatt három, lejárt műszaki érvényesség miatt egy helyszíni bírságot osztottak ki - áll a közleményben.