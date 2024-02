Baleset

Negyven autó rohant egymásba az M7-esen - videók

Mindkét irányba megszűnt a forgalomkorlátozás az M7-es autópályán Velencénél vasárnap délután, ahol korábban több baleset is történt, amelyekben egy ember meghalt és 18-an megsérültek.



A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vasárnap délután azt közölte a police.hu-n, hogy a balesetben 40 jármű volt érintett.



A reggeli ködös időjárásban történt balesetekkel kapcsolatban kiemelték, hogy ez a legrosszabb vezetési körülmények egyike, az átlagosnál jóval nagyobb odafigyelést igényel. Különösen veszélyes lehet, amikor az autós hirtelen érkezik egy ködfoltba, mert a látótávolság ilyenkor nagyon rövid idő alatt jelentősen csökken, és nem tudni, hogy milyen veszélyekkel, kockázatokkal kell számolni - tette hozzá a rendőrség.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője az MTI megkeresésére tudatta, hogy a balesetekhez 2 mentőhelikopter és 16 mentőautó érkezett. Egy férfi életét vesztette, 4 embert, köztük egy gyermeket súlyos sérülések, 14 embert - közöttük is volt egy gyermek - könnyebb sérülések miatt láttak el. A sérülteket a székesfehérvári kórházba vitték.



A rendőrök korábban teljes pályás útlezárás mellett végezték a helyszínelést, a tűzoltók a műszaki mentést.



A sztráda mindkét oldalán, több helyszínen futottak egymásba gépkocsik. A Balaton felé vezető oldalon, Pázmánd közelében két helyszínen több gépkocsi futott egymásba. A főváros felé vezető oldalon, Pákozd térségében egy több száz méteres szakaszon jó néhány karambol történt - ismertette a katasztrófavédelem.



A műszaki mentéshez egy darut is használniuk kellett a tűzoltóknak, hogy egy kamion alá szorult személyautót kiszabadítsanak - közölték.



Az Útinform már reggel jelezte, hogy az M7-es autópályán, a Velencei tó térségében sokfelé rosszak a látási viszonyok. A belátható útszakasz hossza helyenként 100 méter alá csökkent, a rendőrség ezt emelte ki a baleseteket előidéző körülmények közül.