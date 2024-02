Baleset

Tömegbaleset az M7-esen - a sztráda mindkét oldalán, több helyszínen futottak egymásba gépkocsik

Súlyos baleset történt az M7-es autópályán Velencénél, emiatt a főváros felé vezető oldalon Pákozdnál, míg Letenye irányába a kápolnásnyéki kihajtónál leterelik a forgalmat - közölte az Útinform vasárnap reggel a honlapján.



A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több, különálló közúti közlekedési baleset történt vasárnap reggel az M7-es autópálya 44-es kilométerszelvényében, Velence térségében, feltételezhetően a sűrű köd nyomán kialakult rossz látási viszonyok miatt. (A térségben ég egy csirketelep, 1500 négyzetméteren, így feltételezhetően ez okozza a "ködöt" - a szerk.)



A balesetekben több tucat jármű érintett. A rendőrök teljes pályás útlezárás mellett végzik a helyszínelést és a műszaki mentést. Mindkét irányban több kilométeres a torlódás - írták.



A sztráda mindkét oldalán, több helyszínen futottak egymásba gépkocsik. A Balaton felé vezető oldalon, Pázmánd közelében két helyszínen több gépkocsi futott egymásba. A főváros felé vezető oldalon, Pákozd térségében egy több száz méteres szakaszon jó néhány karambol történt - tudatta a katasztrófavédelem.



A rajok sorra áramtalanítják a balesetekben érintett járműveket és a karambolok helyszínén vannak a mentők is - tették hozzá.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője az MTI értesülését megerősítve azt közölte: a baleset helyszínére számos mentőegység, köztük mentőhelikopter is érkezett, a mentés, a sérültek ellátása folyik.



Az Útinform korábban azt írta, a balesetet már a 30-as kilométernél lévő martonvásári kihajtónál letérve, a 7-es főúton is el lehet kerülni.



Hozzátették: az M7-es autópályán, a Velencei tó térségében sokfelé rosszak a látási viszonyok. A belátható útszakasz hossza helyenként 100 méter alá is csökkenhet, ezért érdemes nagyobb követési távolság tartani.