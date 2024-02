Bűnügy

KR NNI: száz rendőr egyszerre csapott le egy kábítószer-kereskedő bandára - videó

Az akció során 50 millió forint kereskedelmi értékű marihuánát foglaltak le és öt embert őrizetbe vettek. 2024.02.23 09:25 MTI

Száz rendőr egyszerre csapott le hat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei helyszínen egy kábítószer-kereskedő bűnbanda tagjaira, az akció során 50 millió forint kereskedelmi értékű marihuánát foglaltak le és öt embert őrizetbe vettek. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a rendőrség honlapján.



Azt írták, hogy miután a KR NNI debreceni nyomozói azonosították a szervezet öt tagját, elfogásukra összehangolt, nagyszabású akciót szerveztek február 20-án hajnalban. A KR NNI debreceni egysége mellett a szegedi és a miskolci osztály nyomozói is részt vettek a végrehajtásban, ahogy a KR Regionális Bevetési Igazgatóság debreceni, miskolci és nyírbátori osztályának munkatársai is.



Az elfogásokban segítségükre volt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTO egysége és több nyomozója is.



Az öt gyanúsítottat - egy 49, egy 41, egy 37, egy 34 és egy 30 éves férfit - Szolnokon, Rákóczifalván és Zagyvarékason fogták el. Átvizsgálva az ingatlanjaikat a rendőrök felszámoltak két marihuánaültetvényt, ahonnan 232 tő cannabis sativa került elő.



Kitértek arra is, hogy a termesztés speciális sátrakban zajlott. A még cserépben lévő növényeken túl a nyomozók értékesítésre szánt virágzatot is találtak. Emellett más helyszíneken még csaknem 5 kilogramm marihuánát és mintegy 300 gramm amfetamint is lefoglaltak a rendőrök.



A becslések szerint a megtalált drog több tízezer adag kábítószernek felel meg, aminek feketepiaci értéke meghaladja az 50 millió forintot.



Az elfogott öt férfinek kábítószer-kereskedelem miatt kell felelnie. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Szolnoki Járásbíróság azóta el is rendelt - olvasható a police.hu oldalon.