Bűnügy

Amfetaminlabort számoltak fel Budapesten - videó

Négy embert letartóztattak, miután a zalai rendőrök egy helyi kábítószer-terjesztőn keresztül eljutottak egy budapesti dílerhez, illetve két droglaborhoz - közölte hétfőn sajtótájékoztatón a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főnyomozója.



Jandó Zoltán arról számolt be, hogy egy zalaegerszegi férfit fogtak el először, aki rendszeresen vásárolt és értékesített kábítószert, amit egy budapesti terjesztőtől szerzett be. A rendőrök a nyomozás során nemcsak a fővárosi dílerhez jutottak el, hanem a drogot előállító két férfihoz is.



A kábítószer készítői két budapesti lakásban keverték az amfetamint tartalmazó folyadékból a szilárd halmazállapotú kábítószert, és azt értékesítették.



A gyanúsítottakra az elmúlt héten különböző helyszíneken egyszerre csaptak le a zalai rendőrök. A kutatások során több mint hat kilogramm fehér port, egy liter folyékony amfetamint és 900 darab extasy tablettát találtak, de a kábítószerek kezeléséhez és árusításához szükséges eszközöket, valamint több millió forint készpénzt, továbbá egy német rendszámú luxusautót is lefoglaltak.



A főnyomozó azt is elmondta: a lefoglalt kábítószer piaci értéke meghaladja az 50 millió forintot.



Miután a rendőrök a négy férfit kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a bíróság elrendelte mindegyikük letartóztatását. A nyomozás kiterjed pénzmosás miatt a zalaegerszegi férfi édesanyja ellen is, a nő ugyanis az eljárás során megpróbált elrejteni a bűncselekményből szerzett 3,5 millió forintot.