Illegális bevándorlás

Fegyházbüntetésre ítélték a rendőrökre az M5-ösön rálövő embercsempész bűnszervezetének három tagját

Kilenc év fegyházra ítélt egy férfit egy szír állampolgárokat csempésző bűnszervezet tagjai közül, két másikra pedig két év hat hónap fegyházbüntetést szabott ki előkészítő ülésen a Fővárosi Törvényszék. Ennek a bűnszervezetnek az egyik tagja lőtt rá a rendőrökre az M5-ös autópályán.



A bíróság csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az egyik férfit bűnszervezetben, vagyoni haszonszerzés végett, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, a csempészett személy sanyargatásával fegyveresen elkövetett embercsempészés, míg a másik két férfit bűnszervezetben való részvétel miatt ítélték el. Az előbbit végleges hatállyal, míg a két utóbbit öt-öt évre kiutasították Magyarország területéről.



A közlemény szerint az eljárás - amelyben két vádiratot egyesítettek - hat emberrel szemben indult.



A vád szerint a terheltek egy olyan, részben Magyarországon működő bűnszervezet tagjai voltak, amely anyagi ellenszolgáltatásért Magyarországon, illetve a schengeni övezeten belül tartózkodásra nem jogosult emberek Nyugat-Európába, elsősorban Németországba szállításával foglalkozott.



Négy vádlott 2021 novemberében 21 szír állampolgár Magyarországról Németországba szállításában segédkezett. A migránsokat az első- és a másodrendű vádlott egy erre alkalmatlan, ablaktalan, szellőzés nélküli kisbuszban utaztatta.



A rendőrség az M5-ös autópályán figyelt fel a járműre, amelyet intézkedés alá akart vonni. A kisbuszt vezető másodrendű vádlott ekkor a rendőrautó felé kormányozta a járművet, az ütközést azonban a rendőröknek sikerült elkerülniük. A vádlottak ezt követően nagy sebességgel menekülni kezdtek a kisbusszal, majd az elsőrendű vádlott a gépkocsiban elhelyezett gáz-riasztó fegyverrel többször a levegőbe és a rendőrautó felé lőtt.



Budapestre érve a jármű megállásra kényszerült, a vádlottak ezért kiszálltak és futva próbáltak elmenekülni. Az elsőrendű vádlott ekkor több célzott lövést adott le a rendőrök felé, végül azonban mindkét embercsempészt elfogták. Négy társuk Ausztria felé menekült, de az M1-es autópályán feltartóztatták és elfogták őket is.



Az ügyészség az embercsempészés és a bűnszervezetben való részvétel bűntette mellett fegyveresen elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak, valamint a közlekedés biztonsága elleni bűntett és közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat a férfiakkal szemben - ismertette a törvényszék.



Az előkészítő üléseken csak a negyed-, az ötöd- és a hatodrendű vádlott ismerte be bűnösségét és mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. Az előbbi férfira tizenegy év, a másik kettőre három-három év fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség.



A bíróság végül úgy határozott, hogy mindhárom vádlott esetében rövidebb szabadságvesztés kiszabása is elegendő a büntetési célok eléréséhez.

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért fellebbezett, a vádlottak és védőik pedig enyhítésért jelentettek be fellebbezést.



A bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye miatt mindhárom terhelt letartóztatását fenntartotta a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerősen kiszabott szabadságvesztés időtartamáig. Ez a végzés csak a negyed- és a hatodrendű vádlott esetében végleges.



Az első-, a másod- és a harmadrendű vádlott ügyében az eljárás május 7-én folytatódik - áll a közleményben.