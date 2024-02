Erőszak

Több mint három évre ítéltek egy férfit, aki megharapott egy rendőrt

Három év hat hónap börtönbüntetésre ítélt a Püspökladányi Járásbíróság nem jogerősen egy férfit, aki 2022. szeptember 26-án megharapott egy vele szemben intézkedő rendőrt - közölte a Debreceni Törvényszék.



A járásbíróság a vádlottat hivatalos személy elleni erőszak bűntettében, testi sértés bűntettében és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek február 8-án.



A bíróság halmazati büntetésül szabta ki a három év hat hónap börtönbüntetést.



A rendőrök bejelentés alapján mentek ki a férfihoz, akit egy Hajdú-Bihar vármegyei bank épülete előtt kezdtek el követni. A sofőr észrevette a szolgálati gépkocsit, ezért a rendőrök elől kitért, és továbbhaladt. A rendőrök megkülönböztető fény- és hangjelzés használatával próbálták megállítani a férfit, aki megközelítőleg egy kilométeren át menekült - ismertették.



A közlemény szerint a vádlott a lakóhelye előtt megállt, befutott az ingatlanba, és bezárkózott nappaliba. Miután bejuttak a rendőrök, többször felszólították a vádlottat, hogy vesse alá magát az intézkedésnek, de végül testi kényszert kellett alkalmazni a férfival szemben. A vádlott folyamatosan ellenállt, majd megharapta az egyik rendőr ujját, nyílt sebbel járó, 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva.



Kitértek arra is, hogy a bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként értékelte a vádlott bűnösségre is kiterjedő részbeni beismerő vallomását, azt, hogy a cselekmény elkövetését megbánta, továbbá, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról köteles gondoskodni. Súlyosító körülményként vette ugyanakkor figyelembe azt, hogy a vádlott büntetett előéletű, részben ugyanilyen cselekmények miatt ítélték el korábban, valamint azt, hogy a súlyos fokú ittasság állapotában, felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a cselekményeit.



Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. Az ügy a Debreceni Törvényszéken folytatódik - olvasható a közleményben.