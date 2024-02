Tragikus baleset

'Úgy pörgött szegény, mint egy centrifuga' - 130 méterről zuhant a halálba a magyar siklóernyős

Mint ismeretes, február 4-én, vasárnap riasztották a mentőket a monacói Chemin des Vallieres-hez halálos siklóernyős baleset miatt. Mint később kiderült, az áldozat egy magyar férfi volt.



A balesetről egy szemtanú részletesen is beszámolt. A Blikk szerint az illető azt mondta, a 37 éves magyar férfi pörögve zuhant, majd a földbe csapódott.



"Azt láttuk, hogy úgy pörgött szegény siklóernyős, mint egy centrifuga, és egyre csak zuhant" - árulta el a szemtanú, hozzátéve, hogy a tragédia napján nyugodt, napsütéses volt az idő, ezért senki sem aggódott, amikor a magyar férfi a levegőbe emelkedett. Mint mondta, a sportoló körülbelül 130 métert zuhant.



A lap felkereste az áldozat egyik sporttársát, aki a helyszínen volt a tragédia napján. A férfi azt mondta, ő sem tudja biztosan, hogy mi vezethetett a halálos balesethez, szerinte az is lehetséges, hogy sporttársa rosszul lett a levegőben.



"Annyit láttunk, hogy befékezte az ernyő egyik oldalát, amitől a siklóernyőnek az az oldala átesett, így dugóhúzóba került, vagyis pörögve zuhant. Hiába utasítottuk rádión, hogy nyissa ki a mentőernyőt, nem tette meg, de el sem tudjuk képzelni, hogy ez miért történt így. Elképzelhető, hogy a pánik miatt nem volt képes cselekedni, de az is lehet, valamiért rosszul lett a levegőben. Ezt legfeljebb egy orvos szakértői vizsgálat tudja csak kideríteni" - tette hozzá az ejtőernyős, aki arról is beszámolt, hogy miután társuk lezuhant, a csoport egyik tagja azonnal odarohant hozzá, és szívmasszázzsal próbálta életben tartani. A sportoló azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni.



Az áldozat sporttársa hozzátette, azért is furcsállja a történteket, mert a hasonló esetekre a tanfolyamokon felkészítik az ejtőernyősöket, így azt is tudniuk kell, hogy mi a teendő, ha az ernyőt "túlhúzzák" és ettől pörögni kezd.