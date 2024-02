Bűnügy

Pszichiátriai beteg fogvatartott gyilkolta meg társát a tököli börtönben

A 39 éves elkövető már a börtönbe befogadása előtt is kezelt pszichiátria beteg volt, skizofrénia és egyéb mentális betegségei miatt gyógyszeres és terápiás kezelésben is részesült.

Meggyilkolta társát egy pszichiátriai beteg fogvatartott a tököli börtönben - közölte Makula György ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs vezetője az MTI-vel kedden.



Elmondta: kedd reggel a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben két fogvatartott összeverekedett a pszichoszociális részleg egyik kétszemélyes zárkájában.



Az elsődleges információk alapján a két fogvatartott - akik mindketten pszichoszociális elkülönítésben és szakszerű egészségügyi kezelésben részesültek a különböző pszichiátriai megbetegedéseik miatt - valamilyen okból összeszólalkozott. Eddig tisztázatlan okból az egyikük megragadta a zárkafelszerelés részét képező fogvatartotti ülőkét, amellyel a másik elítéltet több alkalommal fejbe ütötte, aki a bántalmazás következtében életét vesztette.



A felügyelet azonnal észlelte a bántalmazást, a szükséges intézkedéseket megtették, a fogvatartott tettét elismerte, ellenállást nem tanúsított. Eközben megkezdték az áldozat újraélesztését, defibrillátort is alkalmaztak, valamint értesítették az Országos Mentőszolgálat munkatársait, de a fogvatartott életét már ők sem tudták megmenteni - ismertette.



Makula György közölte: a 39 éves elkövető már a börtönbe befogadása előtt is kezelt pszichiátria beteg volt, skizofrénia és egyéb mentális betegségei miatt gyógyszeres és terápiás kezelésben is részesült.



Emlékeztetett: a büntetés-végrehajtási intézetek a pszichoszociális részlegen helyezik el azokat az elítélteket, akik mentális állapotuk, személyi körülményeik miatt különleges gondozást igényelnek.



Kollégáink, különösen a reintegrációs tisztek és a börtönpszichológusok speciális terápiás és reszocializációs programokkal segítik a pszichés zavarokkal küzdő elítéltek életét - közölte az ezredes.



Elmondta, a börtönökben dolgozó pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek folyamatosan vizsgálják, értékelik és elemzik a veszélyeztetett fogvatartottak pszichés állapotának aktuális állapotát, azonban minden igyekezetük ellenére előfordul - átlagosan évente egy-két - eset, amikor nem előzhető meg egy ilyen tragikus esemény.



Megjegyezte: a magyar börtönökben nagyon ritkán fordul elő halálos kimenetelű fogvatartotti konfliktus, tavaly és 2021-ben egy-egy eset, 2022-ben két ilyen történt, míg 2019-ben és 2020-ban egy sem.



Elmondta azt is, arra is több példa van, amikor a kezelt fogvatartottak nem egymást, hanem a börtönök egészségügyi személyzetét támadják meg. Alig fél éve például az egyik elítélt megpróbálta megerőszakolni a Csillagbörtön egyik munkatársát az intézet egészségügyi részlegén. 2022-ben pedig Lengyelországban, Rzeszów városában az egyik, pszichés zavarokkal küzdő fogvatartott meggyilkolta az őt kezelő börtönpszichológust.