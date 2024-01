Bűnügy

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy hajdúböszörményi férfit

Gyermekpornográfia bűntette miatt ítélt börtönbüntetésre a bíróság nem jogerősen egy hajdúböszörményi férfit.



Tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel átadásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette és tizenkettedik életévét be nem töltött személy sanyargatását vagy erőszak alkalmazását tartalmazó pornográf felvétel tartásával elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt nem jogerősen két év - öt év próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélt a Hajdúböszörményi Járásbíróság egy férfit, aki több ezer gyermekpornográf képet tárolt a mobiltelefonján - tájékoztatta a Debreceni Törvényszék szóvivője kedden az MTI-t.



Dobó Dénes közölte: a vádlott az előkészítő ülésen a tárgyaláshoz való jogáról lemondott, beismerő nyilatkozatot tett, amit a bíró elfogadott. A bíróság az 54 éves férfit 720 ezer forint pénzbüntetéssel is sújtotta.



Az ítélet szerint az Eltűnt és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjának jelzése alapján indult a büntetőeljárás: a vádlott egy internetes üzenetküldő alkalmazáson keresztül két olyan képet küldött az ismerősének, amelyek tizennégy-tizennyolc év közötti személyt ábrázoltak a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon.



A vádlott ismerőse nem kérte ezeket a képeket és szóban is jelezte, hogy nincs ilyen érdeklődése, ne küldözgesse ezeket a fotókat, mivel baj lehet belőle.



A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztálya a vádlott hajdúböszörményi tartózkodási helyén kutatást tartott, amely során a nyomozók lefoglalták a vádlott mobiltelefonját, amely 2315 egyedi gyermekpornográf felvételt tartalmazott.



Az ítélet nem emelkedett egyből jogerőre, az ügyész három munkanap gondolkodási időt tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére, míg a vádlott és védője a döntést tudomásul vette - jelezte a törvényszéki szóvivő.