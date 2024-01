Bűncselekmény

Adathalászok vették célba az autópályamatrica-vásárlókat

Adathalászok vették célba az autópályamatrica-vásárlókat az éves országos és vármegyei autópálya matricák megújításának időszakában - hívta fel a figyelmet két hivatalos matricaértékesítő is.



Az autovignet.hu közleménye szerint adathalászok egy minimálisan módosított hivatalos e-matrica viszonteladó weboldalát használták fel, hogy hozzáférjenek figyelmetlen vásárlók banki adataihoz.



A csalás módszere az, hogy az alapvető mezők kitöltése után egy bankválasztó oldalra irányítják a vásárlót, és ezen kérik a belépési adatokat. A megtévesztést segíti, hogy az adatokat a bank oldalára is továbbítják, így a gyanútlan felhasználó a kétlépcsős belépési hitelesítési kérést is megkapja, amit aztán szintén a csalók részére ad át, átengedve a hozzáférést a bankszámlájához - írták.



Hangsúlyozták azt is, hogy a helyzetet bonyolítja, hogy a csalók úgynevezett cloaking technikát alkalmazva két különböző oldalt jelenítenek meg, mást látnak a fizetett hirdetésre kattintók, mást a weboldalt közvetlenül meglátogatók (utóbbiak egy ártalmatlan oldalra jutnak).



A jelenség nem csupán az online matricaértékesítésbe vetett bizalom aláásására, hanem számottevő anyagi kár okozására is alkalmas, ezért kiemelten fontos e-matrica vásárlása előtt az eladó ellenőrzése - hívták fel a figyelmet.



Online értékesítésre kizárólag a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és engedélyezett viszonteladói jogosultak - hangsúlyozták.



A Voxpay/autopalyamatrica.hu közleménye szerint ügyfeleiktől értesültek arról, hogy csalók a VoxPay nevében ajánlatokat küldenek kedvezményes autópálya-matrica vásárlására, a Voxpay viszont sohasem tesz ilyet.



Közölték, hogy egy globális, számos platformot érintő kibertámadásnak a keretein belül valószínűleg visszaéltek a vállalat nevével is, személyes adatok szivároghattak ki. Ezzel összhangban küldhetik a csalók a hamis ajánlatokat



Az engedéllyel rendelkező viszonteladók a Nemzeti Mobilfizetési Zrt oldalán találhatóak: https://nmzrt.hu/szolgaltatasok/e-matrica/e-matrica.html