Bűncselekmény

Sikeres üzletembernek adta ki magát a nőket megkárosító csaló

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt és börtönbüntetést indítványoz egy férfival szemben, aki magát valótlanul sikeres üzletembernek beállítva párhuzamosan folytatott viszonyt két nővel is, és csalt ki tőlük több mint 12 millió forintot - közölte a Fővárosi Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a 48 éves férfi 2019 augusztusában egy társkereső oldalon megismerkedett egy nővel, akinek német vezetéknévvel, álnéven mutatkozott be és magát sikeres üzletembernek kiadva azt állította, hogy média-, reklám- és rendezvényszervező cége van.



A "felépített álca" szerint ő volt a felelős több jelentős magyarországi fesztivál megszervezéséért és a családja tulajdonában volt több ezer hektár szőlő, valamint egy neves pincészet is.



A férfi a sértett bizalmába férkőzött és vele párkapcsolatot kezdett; pár hónappal később a vádlott azt hazudta, hogy az édesapja szívinfarktust kapott, válságos állapotban szállították a bécsi kórházba, majd később azt, hogy édesapja elhalálozott, aminek hatására a vádlott édesanyja idegösszeomlást kapott.



A férfi a nő érzelmi érintettségét kihasználva több mint hétmillió forintot kért kölcsön arra hivatkozva, hogy néhai édesapja után hatalmas vagyont örökölt, azonban a majdnem százmillió forintos öröklési illetékét nem tudja kifizetni, illetve a testvére kétes üzleti ügyei miatt az adóhatóság zárolta a családi vagyont - írták.



A férfi az első sértettel fennálló viszonya alatt egy másik nővel is megismerkedett egy társkereső oldalon, és hasonló módon, magát sikeres üzletembernek adta ki, többek közt azt állítva, hogy egy kereskedelmi televízió pénzügyi igazgatójaként is dolgozott.



Ezután ismét valótlan családi történeteket és szülői tragédiákat kitalálva elérte, hogy a sértett osztozzon a valójában nem létező fájdalmában és együttérezzen vele. Mindezek után újfent a jelentős öröklési illetékteherre hivatkozva 5,5 millió forintot kért kölcsön.



A vádlottnak egyik esetben sem állt szándékában a kölcsön visszafizetése - tették hozzá.



A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség a férfit üzletszerűen elkövetett jelentős és nagyobb kárt okozó csalásokkal vádolja. A kerületi ügyészség vele szemben börtön- és pénzbüntetés kiszabását, valamint vagyonelkobzást indítványozza a vádiratban - áll a közleményben.