Bűnügy

Emberek százait verhette át a csarodai férfi

Online csalás miatt letartóztattak egy csarodai férfit, aki emberek százait verhette át internetes adok-veszek oldalakon - közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu-n.



Azt írták, hogy az üggyel kapcsolatban tavaly először egy tolnai férfi kérte a rendőrök segítségét. A sértett egy internetes adok-veszek oldalon akart egy játékkonzolt vásárolni. Átutalta a megadott bankszámlára a kialkudott összeget, de a termék nem érkezett meg, és az eladó is elérhetetlenné vált. Röviddel ezután a sértett barátja is feljelentést tett, akit ugyanilyen módszerrel akartak megkárosítani, de ő nem utalta el előre a vételárat.



A csaló nemcsak Tolna vármegyei embereket vert át, hanem az ország számos pontján károsított meg embereket ugyanezzel a módszerrel. A rendőrség végül eljutott a 26 éves csarodai férfihez, aki feltehetően hosszú ideje élt abból, hogy másokat becsapott. A szekszárdi nyomozók eddig több mint 40 sértettet hallgattak ki.



A csalót a napokban fogták el és eddig 48 csalással vagy annak kísérletével gyanúsították meg. Kihallgatását követően őrizetbe vették, és a bíróság január 18-án letartóztatta. A nyomozás folytatódik, ugyanis a csaló feltehetően több száz embert verhetett át, amivel - az eddigi adatok szerint - csaknem 6,4 millió forint kárt okozott. A rendőrség a vagyonvisszaszerzés ügyében is intézkedett, vizsgálják azt is, hogy a férfi bűntársakkal vagy egyedül dolgozott - tudatták.