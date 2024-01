Bűnügy

Hooligans-dalt idézve fenyegetőzött terrortámadásokkal, letartóztatás lett a vége

A Budakörnyéki Járásbíróság nem végleges, de végrehajtható végzésével elrendelte a letartóztatását annak a gyanúsítottnak, aki terrortámadásokról - köztük a bécsi főpályaudvar felrobbantásáról - küldött fenyegető e-maileket a rendőrségnek - közölte a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.



Közleményük szerint a gyanúsított hétfőn mobiltelefonnal több e-mailt küldött az Országos Rendőr-főkapitányságnak, a Készenléti Rendőrségnek és fővárosi kerületi rendőrkapitányságoknak, amelyekben kérte, hogy küldjék ki lakcímére a bevetési osztályt, a "TEK-et", illetve jelezte azt is, hogy lőfegyverrel és lőszerrel rendelkezik. Ennek bizonyítékául az egyik levelében lőfegyvernek látszó tárgyakról küldött képet.



A gyanúsított később a Váci Rendőrkapitányság központi e-mail-címére is küldött elektronikus üzenetet, amely komoly félelem keltésére alkalmas, személy elleni erőszakos és közveszélyt okozó bűncselekménnyel fenyegetést tartalmazott - ismertették.



Hozzátették: hasonló e-maileket küldött a Győri Rendőrkapitányság központi e-mail-címére is, amelyek olyan fenyegetéseket tartalmaztak, több, Bécs elleni terrortámadásra utalva.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A bíróság a fenyegetések súlyára és a kiszabható büntetés mértékére, továbbá arra, hogy tettét folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá ismétlődően követte el, a gyanúsított letartóztatásáról döntött - írták.



Hozzátették: a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája meghallgatta a gyanúsítottat és az ügyészi indítvánnyal részben egyetértve elrendelte a letartóztatását legfeljebb egy hónapra az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben.



A döntést az ügyész tudomásul vette, a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be ellene, így a végzés nem végleges, de végrehajtható - áll a közleményben.



A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyről csütörtökön a police.hu oldalon azt írta: a rendőrök mindössze pár óra alatt elfogták egy budapesti, IV. kerületi lakásban a 27 éves férfit.



Tájékoztatásuk szerint a férfi által küldött levelekben olyan kifejezések szerepeltek, mint "lángba borítom ma éjjel a várost", "lőfegyvert és lőszert tartok", "felrobbantom az egész várost - Allahu Akbar" vagy "a Hamász nevében terrortámadást tervezek".



Tettét, amelyet elmondása szerint viccnek szánt, a rendőröknek azzal magyarázta, hogy kedvenc zenekara a Hooligans, és a Lángba borítom a várost című nótájuk szolgáltatta számára az alapötletet, továbbá kíváncsi volt arra is, hogyan érkeznek ki a bevetési egységek otthonához.



A rendőrök a férfit őrizetbe vették, ellene terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés gyanúja miatt indult eljárás.