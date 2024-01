Garázdaság

Bűnügyi felügyeletbe helyezték az Újbudán gumilövedékes fegyverrel lövöldöző férfit

Bűnügyi felügyeletbe helyezett a bíróság egy férfit, aki néhány napja gumilövedékes fegyverrel lövöldözött Újbudán - közölte a Fővárosi Törvényszék az MTI-vel szerdán.



Azt írták: a férfi január 11-én egy mélygarázsból hajtott ki a kocsijával, amikor megállt mögötte két autó. A személygépkocsikból kiszálló férfiak egy korábbi, arany ékszerrel kapcsolatos ügylet miatt kirángatták az autójából, ütlegelték, majd elvették a kocsikulcsát. A férfi a kulcs visszaadását követelte, dulakodni kezdtek, majd a gyanúsított elővett a kocsijából egy gumilövedékes fegyvert, és leadott vele pár lövést. A férfi végül visszakapta a kulcsát, a társaság pedig távozott a helyszínről.



Egy nappal korábban a férfi egy másik autó sofőrjével is szóváltásba keveredett egy közlekedési konfliktus miatt, amelynek során a gyanúsított ököllel fejen ütötte a másik férfit.



A bíróság közölte: a férfi cselekménye bizonyítottság esetén felfegyverkezve elkövetett garázdaság, súlyos testi sértés kísérlete, valamint eltiltás hatálya alatti járművezetés megállapítására lehet alkalmas. Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, a bűnismétlés megakadályozása érdekében.



Közölték: a férfi büntetett előéletű, ellene jelenleg is folyamatban van büntetőeljárás, ezért a Budai Központi Kerületi Bíróság szerint is fennáll a bűnismétlés veszélye. A fokozatosság elvét szem előtt tartva a nyomozási bíró a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el, mozgását pedig nyomkövetővel ellenőrzik.



A végzés nem végleges - írták.