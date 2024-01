Bűnügy

Elfogták egy járókelőket bántalmazó szegedi banda tagjait

A rendőrök elfogták egy fiatalokból álló banda nyolc tagját, akik több embert is megtámadtak Szeged belvárosában - közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján.



A megalapozott gyanú szerint január 1-jén Szeged belvárosában egy fiatalokból álló társaság szóváltásba keveredett egy 42 éves férfival, majd körbeállták, hátba rúgták és még a földön is bántalmazták. A rendőrök a nyomozás során nyolc fiatalt azonosítottak, akiket elfogtak, előállítottak, majd gyanúsítottként hallgattak ki.



Kiderült, hogy december 29-én - egy fennálló tartozásra hivatkozva - a tettesek közül többen megvertek egy másik férfit is, akitől az egyikőjük elvett 4 ezer forintot. A csoport egyik tagja december 30-án ismét bántalmazott egy helybéli lakost.



Súlyos testi sértés, csoportosan elkövetett garázdaság, önbíráskodás, valamint kifosztás bűntett miatt indult ellenük eljárás. Az erőszakos bandából két fiatalt őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatásukat.