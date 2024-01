Tragédia

Vezetéstől eltiltott férfi okozott halálos balesetet, vádat emeltek ellene

A férfinak nem volt járművezetői engedélye, és egy korábbi büntetőeljárás miatt eltiltották a vezetéstől, így nem is szerezhetett jogosítványt, ennek ellenére korábban már kétszer is elkapták engedély nélküli vezetésért. 2024.01.09 09:51 MTI

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki jogosítvány nélkül vezetve halálos balesetet okozott tavaly februárban az M0-s autóúton, Szigetszentmiklósnál - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a férfinak nem volt járművezetői engedélye, és egy korábbi büntetőeljárás miatt eltiltották a vezetéstől, így nem is szerezhetett jogosítványt, ennek ellenére korábban már kétszer is elkapták engedély nélküli vezetésért: 2022. augusztus 6-án, majd 2022. december 1-jén.



A vádlott 2023. február 10-én is a volán mögé ült: autóval az M0-s autóút Szigetszentmiklóshoz tartozó részén, az M5-ös autópályán haladt, a járműben két utas is ült.



A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot az előtte haladó gépkocsi mögött, így amikor az előtte haladó jármű lassítani kezdett, a vádlott vészfékezésre kényszerült és a kormányt jobbra rántotta, így autója nekicsapódott egy álló, pótkocsis tehergépkocsinak.

Fotó: ügyészség.hu

Az ütközés következtében a vádlott járművében az egyik utas a helyszínen meghalt, a másik megsérült.



Az engedély nélkül vezető férfi a baleset után kimászott az autóból és gyalogosan elmenekült, nem próbált segíteni a sérülteknek.



A Budakörnyéki Járási Ügyészség az autó vezetőjével szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége, segítségnyújtás kétrendbeli elmulasztásának vétsége és járművezetés eltiltás hatálya alatt háromrendbeli bűntette miatt emelt vádat - áll a közleményben.