Állatvédelem

Elképesztő kutyamentés Kállón - videó

Ilyet még nem láttál! - hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook-oldalán.



Pórázzal összekötve, betonüregbe szorulva, mozdulatlanná dermedve egy híd alatt kínlódott két kutya Kállón már jó ideje. Sem egymástól, sem szorult helyzetükből nem tudtak megszabadulni, és mivel egyikük barátságos volt, társa viszont kifejezetten ellenséges, a tűzoltóknak is meggyűlt a bajuk velük.



Végül csak-csak kiemelték őket, de előbb egy állatorvosnak is közbe kellett lépnie, aki a vadabb jószágot elbódította. Így fértek hozzájuk a tűzoltók, de még így is megdolgoztak a két kutya szabadságáért.



Végül a polgárőrök vették magukhoz a kiszabadított állatokat. Ép bőrrel megúszták, de hajszálon múlott...



A videót készítette: Zsíros Viktor tűzoltó főtörzsőrmester, Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs